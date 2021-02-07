Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 февраля 2021 года составило 848 человек

Коронавирус забрал жизни 4 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 февраля 2021 года составило 848 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 умерли еще четыре человека. К слову, с декабря прошлого года в Мурманской области не было еще ни одного дня без летальных исходов от коронавируса.

Всего с марта 2020 года, когда в Мурманской области был выявлен нулевой пациент, коронавирусом заболели 44 229 человек, 145 из них получили положительный тест за последние сутки. Выздоровел 41631 северянин. Больше всего зараженных зафиксировано в Мурманске, на втором месте Североморск. Тройку замыкает Кандалакшский район.

Напомним: житель Апатитов, который заразил горожан коронавирусом, избежал уголовного преследования. Мужчина вернулся с Кубы больным, но не стал сидеть на самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области для промышленных предприятий организуют коллективную вакцинацию от коронавируса. Работникам, желающим привиться от коронавируса, надо подать заявку работодателю (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru