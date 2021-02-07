В Мурманск прилетал спецборт МЧС из Москвы для помощи пострадавшему на стройке в Белокаменке

Больного собирались транспортировать, но это оказалось невозможно. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 4 февраля на масштабной стройке в Белокаменке произошел несчастный случай на производстве. С высоты около 15-20 метров сорвались два молодых человека. 24-летний рабочий погиб на месте, а его 21-летний коллега был госпитализирован в реанимационное отделение медицинского учреждения. На помощь пострадавшему ночью 7 февраля в Мурманск из Москвы прилетал спецборт МЧС России.

- Его целью была транспортировка больного из отделения хирургии областной больницы для оказания срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи. Однако, по информации Мурманского территориального центра медицины катастроф, пострадавший нетранспортабелен и продолжит лечение в Мурманске, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Алексей Баринов.

Напомним: в Кандалакше во время пожара в жилом доме погиб 50-летний мужчина. Огонь мог возникнуть из-за непотушенной сигареты.

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