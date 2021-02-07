В Мурманской области ищут собственников заброшенных зданий для создания интересных проектов

В марафоне ждут как представителей муниципальных образований, предпринимателей, так и просто креативных личностей. Фото: Павел КЛОКОВ

Заброшкам - новую жизнь! Президент Владимир Путин поручил Агентству стратегических инициатив помочь организовать на базе заброшенных неликвидных объектов культурные и арт-пространства.

- В центре 70% российских городов находятся неиспользуемые промышленные территории и объекты культурного наследия, заброшенные здания, - поясняет руководитель Центра городских компетенций АСИ и организатор Rurban Creative Lab Татьяна Журавлева. - Они могут стать идеальным местом для обитания дизайнеров, журналистов, музыкантов, художников, фотографов. Такие пространства создаются не только для работы, но и для жизни, для общения и генерирования общих идей.

Для того, чтобы это случилось в вашем городе, деревне, селе (а они тоже попадают в эту программу), необходимо стать частью команды и подать заявку до 15 февраля на сайте. В марафоне ждут как представителей муниципальных образований, предпринимателей, владельцев самих объектов заброшек, так и просто креативных личностей. Каждый из них в итоге получит свой бонус: собственник неликвидного здания - финансовую и бизнес-модель креативного кластера, который создадут на его площадке и будет приносить прибыль, представитель креативной индустрии может стать резидентом этого объекта, получить различные меры финансовой и нефинансовой поддержки.

Организаторы планируют отобрать 30 самых сильных проектов в 10 целевых территориях – по три проекта в каждой, и создать 10 продюсерских команд в регионах.

Это ведь отличные способы вдохнуть новую жизнь в Кировский вокзал, старую школу в Териберке, недостроенную церковь в Мурманске, радиозавод в Апатитах. Почему бы нет?

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