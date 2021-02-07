В реестр объектов культурного наследия Мурманской области включили кладбище на левом берегу Варзуги

Распоряжение подписала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова. Фото: Олег ФИЛОНОК

Варзуга – настолько древнее поморское село на территории Кольского полуострова, что достойна целиком войти реестр объектов культурного наследия вместе с уникальной шатровой церковью, целебными источниками, старыми домами и древними корнями.

Но пока в реестр вошло только старое кладбище на Никольской стороне реки Варзуга. Там захоронены целые династии Заборщиков, Коневых, Чуниных, Поповых, – тех, жил в селе на протяжении веков.

- Плотники были месячны, мастер за 25 рублей в месяц, а рядовым от 15 до 18 рублей. Мастер Афанасий Петров Заборщиков и продчие, - гласила надпись на щите, прибитом к основанию креста внутри главки Успенской церкви. Надпись на нем повествовала о ремонте храма в 1894 году и перечисляла тех, кто его делал.

Распоряжение о включении кладбища в реестр подписала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

- Утвердить дату создания объекта: конец XIX – ХХ веков. Местонахождение объекта: Мурманская область, Терский район, село Варзуга, улица Никольская. Категорию историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения, - указано в документе.

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