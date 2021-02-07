Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Еще
Радио
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

В реестр объектов культурного наследия Мурманской области включили кладбище на левом берегу Варзуги

Кладбище отражает всю историю старинного поморского села
Вера СЛОНСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Распоряжение подписала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Распоряжение подписала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Фото: Олег ФИЛОНОК

Варзуга – настолько древнее поморское село на территории Кольского полуострова, что достойна целиком войти реестр объектов культурного наследия вместе с уникальной шатровой церковью, целебными источниками, старыми домами и древними корнями.

Но пока в реестр вошло только старое кладбище на Никольской стороне реки Варзуга. Там захоронены целые династии Заборщиков, Коневых, Чуниных, Поповых, – тех, жил в селе на протяжении веков.

- Плотники были месячны, мастер за 25 рублей в месяц, а рядовым от 15 до 18 рублей. Мастер Афанасий Петров Заборщиков и продчие, - гласила надпись на щите, прибитом к основанию креста внутри главки Успенской церкви. Надпись на нем повествовала о ремонте храма в 1894 году и перечисляла тех, кто его делал.

Распоряжение о включении кладбища в реестр подписала министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

- Утвердить дату создания объекта: конец XIX – ХХ веков. Местонахождение объекта: Мурманская область, Терский район, село Варзуга, улица Никольская. Категорию историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения, - указано в документе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область на предпоследнем месте на Северо-Западе по числу объектов культурного наследия. Этот список можно пополнить за счет сейдов, Териберки и Дальних Зеленцов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru

Культура