Жильцы сгоревшего дома в Кандалакше получат временное жилье, продукты и МРОТ

В Кандалакше сгорел жилой дом на 27 квартир. Фото: vk.com/kandaone

Рано утром 6 февраля в Кандалакше сгорел двухэтажных жилой дом на улице Спекова, 11 на 27 квартир. В огне погиб 50-летний мужчина, по факту его гибели проводится процессуальная проверка. Предварительная причина пожара - непотушенная сигарета.

Последствия пожара серьезные: 13 квартир не подлежат восстановлению.

- Мы уже оказываем помощь пострадавшим. Введен режим локальной ЧС. Из резервных фондов города и района выделена первая финансовая помощь по 1 МРОТ на 1 человека. Все нуждающиеся будут обеспечены продуктовыми наборами. Решается вопрос с жильем, - сообщил глава Кандалакшского района Михаил Павлов.

Также погорельцам помогают земляки. Волонтеры уже начали собирать одежду, как взрослую, так и детскую, обувь, постельное белье, бытовую технику, химию, продукты и даже канцелярские принадлежности, ведь в доме жили школьники, которым в понедельник надо вернуться на учебу.

Также открыты счета для перевода денег, которые распределят между погорельцами. Подробную информацию можно узнать на странице Михаила Павлова в "ВКонтакте".

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