В год своего столетия барк "Седов" зайдет в порт Мурманск

После ремонта "Седов" зайдет в Мурманск. Фото: Николай ХИЖНЯК

В 2021 году барку "Седов" исполняется 100 лет - его спустили на воду в 1921 году. Свой юбилей самый большой парусник в мире отметит на воде учебными рейсами и заходами в порты, где его так ждут.

- Барк отправится в так называемый Северный поход, во время которого обогнет Скандинавский полуостров и посетит Северную Землю, а также Мурманск, - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Балтийской государственной академии Ирина Образцова.

Но перед этим "Седов" и барк "Крузенштерн" пройдут большой ремонт, в том числе на судах заменят двигатели.

В последний раз "Крузенштерн" был в Мурманске в 2015 году, а "Седов" - в октябре 2020 года. Тогда российские силачи вместе с мурманчанином Леоном Мирошником установили мировой рекорд по буксировке самого большого парусника.

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