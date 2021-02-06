В Мурманской области за сутки 147 человек заболели коронавирусом и два умерли

В Мурманской области снижается число заболевших коронавирусом за сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области сохраняется тенденция к снижению числа заболевших за сутки. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 6 февраля 2021 года, в Мурманской области за 24 часа заразились 147 человек, всего диагноз "новая коронавирусная инфекция" поставили 44 084 жителям и гостям региона.

При этом за сутки зафиксировали два летальных случая, общее число умерших достигло отметки 844 человека

Напомним: эпидемиологическая обстановка улучшается с начала декабря. 2 декабря 2020 года был зафиксирован максимум заболевших за все месяцы пандемии в Мурманской области - 290 человек. После этого количество выявленных за сутки зараженных снижается. Сейчас мы находится на уровне начала октября, когда кривая заболеваемости была на уровне 140-150 заболевших, а потом пошел рост.

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