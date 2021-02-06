В Мурманской области за сутки умерли 2 человека. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 февраля 2021 года составило 844 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки от COVID-19 умерли еще два человека. Это минимальный показатель с 31 января.

Всего с марта 2020 года, когда в Мурманской области был выявлен нулевой пациент - ирландец Александр Гасс, который приехал в Мурманск на шахматный турнир, коронавирусом заболели 44 084, 147 человек получили положительный тест за последние сутки. В последний раз такой показатель (148 человек) зафиксировали 10 октября, после чего пошел рост числа зараженных за сутки, который достиг максимума в 290 человек 2 декабря 2020 года.

Напомним: на этой неделе в Мурманской области отменили часть ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: наполняемость залов в кинотеатрах и театрах увеличили до 75%. В Мурманской области сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru