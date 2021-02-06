Погода в Мурманске и области на 6 и 7 февраля 2021 года: до -20 и метель

В Мурманской области и на выходных с неба будет сыпать снег. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Неделя для коммунальных служб выдалась очень хлопотной, для водителей непростой, а вот для остальных сказочной: каждый день снегопад превращал города Кольского полуострова в сказку. В некоторых уже выпало больше месячной нормы осадков. Какая же погода ждет северян на выходных, 6 и 7 февраля 2021 года.

- 6-8 февраля Кольский полуостров будет находиться на северо-западной периферии обширного циклона с центром в районе Урала. 6 февраля по Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, метель, температура воздуха днем -3-8° в отдельных районах до -13°. 7-8 февраля в нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, 7 февраля преобладающая температура воздуха -5-10° при прояснениях -15-20°, 8 февраля ожидается понижение температуры воздуха, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

6 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, снег, причем на на севере сильный. Ветер будет северный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -3-8°, при прояснениях до -13°. Гололедица.

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