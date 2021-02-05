В Кандалакше для котельной вместо угля приобрели мусор

Уголь для котельной в Кандалакше купили только по бумагам. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Сотрудник котельной в Кандалакше и поставщик топлива попались на нечестных действиях. Один из них был и.о. директора унитарного предприятия, другой - хитрый индивидуальный предприниматель.

Директор заключил с бизнесменом фиктивный договор и муниципальный контракт о поставке для нужд предприятия о поставке угля. Но топливо пришло только по бумагам. На деле же для котельной привези смесь, состоящую из мусора и угольной пыли. А выделенные из бюджета 1,7 миллиона рублей ушли на счет предпринимателя, а потом осели в карманах участников схемы.

Но их план раскрыли, и возбудили уголовные дела по по ч. 4 ст. 160 (растрата), ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате).

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил одного из подсудимых к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и запретом занимать определенные должности в государственных и муниципальных организациях в течении 3 лет, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Его подельник получил 4 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года, и штрафом в 80 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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