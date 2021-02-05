В Мурманской области два приятеля попались с килограммом наркотика

Экспертиза установила, что изъятое вещество – это синтетический наркотик общим весом почти 950 граммов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По самой тяжелой части статьи 228 УК РФ пошли два товарища из села Минькино: им вменяют незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере. Максимальное наказание по ней – пожизненное лишение свободы.

В декабре 2019 года мужчин задержали сотрудники полиции и бойцы отряда специального назначения «Гром» в момент оборудования тайников с наркотиками в Первомайском округе Мурманска.

- Задержанные оказались неработающими жителями села Минькино Кольского района Мурманской области 1985 и 1987 годов рождения. По месту проживания одного из мужчин полицейские провели обыск. Ранее судимый мужчина хранил в квартире упаковочный материал, электронные весы, мерные ложки, полимерные контейнеры и несколько пакетов с неизвестным веществом, - пояснили «КП» в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Экспертиза установила, что изъятое вещество – это синтетический наркотик общим весом почти 950 граммов. В момент задержания у двух товарищей было изъято еще 40 граммов. Расследование закончено, дело передано в суд.

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