В загсе Мурманска разрешили торжественные церемонии бракосочетания

С 9 февраля в загсе Мурманска снова можно проводить торжественные церемонии. Фото: Иван МАКЕЕВ

2 февраля в Мурманской области отменили часть ограничений, введенных раннее из-за коронавируса.

Еще одна хорошая новость появилась 5 февраля, порадуются ей те, кто в ближайшее время хочет связать себя узами брака.

Из-за роста числа заболевших коронавирусом ранее были запрещены торжественные церемонии в загсах. На бракосочетании могли присутствовать только работник загса, жених и невеста. В зал не пускали ни родителей молодых, ни фотографа с видеоператором. Но теперь все возвращается на круги своя.

- В связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу в городе Мурманске с 9 февраля возобновляется проведение государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке. Общее количество участников церемонии — 10 человек, включая лиц, вступающих в брак, - сообщили в администрации Мурманска.

Но и жениху с невестой, и гостям нужно обязательно быть в масках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: наполняемость залов в кинотеатрах и театрах увеличили до 75%. В Мурманской области сняли часть ограничений, введенных из-за коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru