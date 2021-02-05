В Мурманске родные моряков с "Онеги" траурной церемонией почтили память погибшего экипажа

Траурная церемония прошла у причала, откуда "Онега" ушла в последний рейс. Фото: ММРП

Ранним утром 28 декабря 2020 года у архипелага Новая Земля во время промысла перевернулось и затонуло судно "Онега" с портом приписки Мурманск. Из 19 членов экипажа выжили только два человека: матрос Руслан Катюхин из Ростовской области и второй помощник капитана Владислав Буторин из Мурманска.

Предварительной причиной трагедии называют сильное обледенение ярусолова. Расследование уголовного дела продолжается, его затрудняет то, что судно лежит на глубине почти 130 метров.

5 февраля исполнилось 40 дней с момента трагедии в Баренцевом море. В Мурманске прошла траурная церемония.

- Сегодня на гладь Кольского залива легли красные гвоздики. В рыбном порту прошла церемония возложения венков и цветов к 10 причалу, откуда в свой последний рейс ушел ярусолов "Онега". На мероприятии присутствовали родные пропавших без вести рыбаков, а также сотрудники МЧС, - рассказали в пресс-службе Мурманского морского рыбного порта.

На воду бросали гвоздики. Фото: ММРП

В правительстве Мурманской области с родными моряков поддерживают связь и помогают тем, кто потерял родных.

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