Умер бывший главнокомандующий Военно-Морским флотом адмирал Владимир Высоцкий

Адмирал Владимир Высоцкий умер на 67-м году жизни. Фото: structure.mil.ru

Ушел из жизни адмирал Владимир Высоцкий, который много лет прослужил на Северном флоте. В 1971 году закончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище, в 1976-м - Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе. После этого служил на Тихоокеанском флоте командиром противолодочной группы и минно-торпедной части большого противолодочного корабля.

В 1999 году он окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил РФ с золотой медалью и был направлен на Северный флот, где стал начальником штаба - первым заместителем командующего Кольской флотилией разнородных сил. Высоцкий командовал кораблем "Адмирал Чабаненко", подошедшим на место гибели АПЛ "Курска" вскоре после происшествия в августе 2000 года. Как мы помним, спасти из 118 членов экипажа никого не удалось.

С сентября 2005-го он был назначен командующим Северным флотом, а с 2007 по 2012 год был Главнокомандующим Военно-морским флотом России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», Орденом Российской православной церкви святого благоверного великого князя Димитрия Донского I степени.

Владимир Сергеевич умер в Москве, у себя дома. Ему было 66 лет. Предполагают, что причиной смерти стал тромб или сердечный приступ.

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