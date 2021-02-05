Бывшая глава Молочного за взятку в 350 тысяч рублей получила штраф в три раза меньше

Свою вину подсудимая признала полностью. Фото: СУ СКР по МО

Бывшая глава поселка Молочный получила штраф за взятку в 350 тысяч рублей. Как установили следствие и суд, в 2018 году женщина ввела в заблуждение северянина, чтобы незаконно обогатиться.

Та сообщила мужчине заведомо ложные сведения о том, что земельный участок в дачном товариществе «Росток», который он хочет арендовать, уже принадлежит на праве аренды другому человеку. При этом получить участок возможно лишь путем возмездной переуступки за денежное вознаграждение - 350 000 рублей. Мужчина не обладал достаточными юридическими познаниями, а потому передал для подсудимой деньги. Она распорядилась ими по своему желанию.

Противоправная деятельность главы поселка была пресечена благодаря взаимодействию следователей с сотрудниками УФСБ России по Мурманской области. Женщину признали виновной по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере".

- Свою вину подсудимая признала полностью. Причиненный ущерб был возмещен на стадии предварительного следствия. Приговором суда ей назначено наказание - штраф в размере 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

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