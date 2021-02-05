В Кировске из-за лавинной опасности ограничили движение поездов

При возникновении вопросов можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно). Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 февраля в Кировске в районе горы Кукисвумчорр была объявлена лавинная опасность. Спустя сутки проблема возникла снова, но уже в других местах.

- По информации Кировского филиала АО «Апатит», 5 февраля объявлена лавинная опасность лавинном очаге № 16, 17. Введено ограничение движения поездов на перегоне станций Юкспориок – Погрузочная-2. Категорически запрещено нахождение людей и техники в опасных зонах, которые обозначены аншлагами «Стой! Лавинная опасность!», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели рекомендуют при посещении горнолыжных трасс уточнить информацию о безопасности нахождения на оборудованных склонах, не посещать необорудованные склоны и предостеречь от этого других.

При возникновении вопросов можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Кировска по телефону: 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Движение по улице Адмирала флота Лобова в Мурманске ограничили на полгода. Ограничения движения в Мурманске на улице Лобова: срок, дата окончания, причина:(Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru