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Перевозчика из Мурманска оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение масочного режима

Наказание могут получить и другие компании, по которым уже идут суды
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Теперь компании надо будет заплатить 50 тысяч рублей штрафа.

Теперь компании надо будет заплатить 50 тысяч рублей штрафа.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 12 мая 2020 года в Мурманской области действует обязательный масочный режим. Без средств индивидуальной защиты нельзя находиться в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

Причем постановлением правительства официально разрешено высаживать пассажиров без масок. Перевозчика разрешать проехать даже одну остановку невыгодно: за нарушение масочного режима привлекают не только граждан, но и самих перевозчиков.

Так, одна из компаний в Мурманске уже получила штраф.

- Октябрьский районный суд города Мурманска вынес в отношении одного из перевозчиков постановление о привлечении к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за несоблюдение Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных постановлением Правительства Мурманской области, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Теперь компании надо будет заплатить 50 тысяч рублей штрафа. На сайте суда значится процесс по компании ООО "Арктик-транс". Также в ведомстве отмечают, что в процессе несколько судебных процессов по аналогичным нарушения. Ранее штрафы прилетали Североморскому АТП.

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