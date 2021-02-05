Пассажир рейса "Мурманск-Москва" устроил дебош на борту самолета

Хоть мужчина и вел себя неподобающе, самолет все-таки прилетел в "Шереметьево", где дебошира уже ждали сотрудники линейного отдела полиции. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пассажиры рейса из Мурманска в Москву, который выполнялся в ночь с 5 на 6 февраля, не смогли подремать в полете. Во время перелета тишину салона нарушил мужчина.

- Капитан самолета во время ночного полета из Мурманска в Москву доложил о неуправляемом пассажире и сообщил, что требуется полиция по прибытии, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Хоть мужчина и вел себя неподобающе, самолет все-таки прилетел в "Шереметьево", где дебошира уже ждали сотрудники линейного отдела полиции.

Напомним: авиакомпания отсудила у жительницы Мурманска, курившей на борту, 213 тысяч рублей. Из-за пьяной женщины самолет Мурманск-Москва пришлось сажать в Петрозаводске, так как она отказалась бросить сигарету и спокойно лететь дальше. Когда северянку задержали сотрудники полиции, она обругала их, а на одного из стражей порядка попыталась напасть.

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