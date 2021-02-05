Всего с марта 2020 года в Мурманской области коронавирусом заразились уже 43 937 человек, 149 узнали о положительном тесте за последние 24 часа. Фото: Иванова Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 5 февраля 2021 года составило 842 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от коронавируса умерли еще три человека.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области коронавирусом заразились уже 43 937 человек, 149 узнали о положительном тесте за последние 24 часа. В последний раз такой же результат был зафиксирован 10 октября (148 заболевших за сутки), после этого число инфицированных стало расти.

Напомним: на этой неделе в Мурманской области отменили ряд ограничений, введенных ранее из-за COVID-19, а теперь эпидемиологическая обстановка улучшилась. Также в регионе продолжается вакцинация от коронавируса, защиту от новой болезни получили уже свыше 6 тысяч человек. Запись на вакцинацию проводится через "Госуслуги".

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