Матрос из Североморска затащил женщину в тихое место на улице, чтобы надругаться

Около 4 утра 5 сентября прошлого года мужчина шел пьяным по улице. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Североморске судили матроса из войсковой части № 40194. За его правонарушение продолжение карьеры в Вооруженных силах ему уже вряд ли светит.

Около 4 утра 5 сентября прошлого года мужчина шел пьяным по улице. Алкоголь пробудил его желания, и ему захотелось интима. Увидев незнакомку, матрос решил, что она подойдет для его утех. Он прямо на улице затащил сопротивляющуюся женщину в укромное место и надругался. Традиционного полового акта не была, но мужчина принудил пострадавшую к другим действиям. После этого пошел домой, но его быстро задержали.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей).

- Североморским гарнизонным военным судом матросу с учетом его раскаяния в содеянном, принесения им извинений потерпевшей и компенсации ей морального вреда назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщили в Военно-следственно управлении Северного флота.

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