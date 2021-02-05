Рыбаку из Мурманска пришлось погасить 165 тысяч долга за ЖКУ, чтобы не потерять работу

Осознав, что промедление приведет к потере работы в рыболовецкой компании, мужчина погасил долг. Фото: УФССП России по МО

Мурманскому рыбаку, накопившему коммунальные долги за квартиру, пришлось выложить крупную денежную сумму, чтобы не потерять перспективную работу. Из-за неоплаченных квитанций по квартплате у него образовалась задолженность - 165 тысяч рублей. За взысканием денег коммунальщики обратились в суд.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Ленинского округа Мурманска. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, но решение суда тот не исполнял и к судебному приставу не приходил. Чтобы заставить северянина побыстрее одуматься и закрыть накопившуюся сумму, ему временно ограничили право на выезд за пределы России. Такая мера оказалась эффективна.

- Вскоре в отделение судебных приставов от должника поступило ходатайство об отмене запрета на выезд из страны, так как ему нужно приступить к работе, связанной с выходом в море. Однако он получил отказ в своем требовании, так как для отмены постановления нужно полностью погасить долг, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Осознав, что промедление приведет к потере работы в рыболовецкой компании и дальнейшим ограничениям, мужчина погасил долг в полном объеме. Ограничение на выезд из страны было отменено судебным приставом, так что теперь путь мурманчанину открыт.

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