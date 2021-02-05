60-летнего жителя Мурманска приговорили к 11 годам колонии строгого режима за жестокое убийство

Ссора привела к печальным последствиям. Фото: vk.com/sumurm

60-летний мурманчанин не остался безнаказанным после убийства человека. Как установили следствие и суд, в сентябре 2019 года двое мужчин распивали алкоголь в одной из квартир дома на улице Николаева в Мурманске. Между ними вспыхнул конфликт, который закончился плачевными последствиями. Северянин схватил нож и 17 раз ударил им в грудь, тело, ноги и руки собутыльника. От полученных ран последний быстро скончался.

Испугавшись наказания, виновник пошел к соседу, которому рассказал, что якобы обнаружил тело мужчины в своей квартире и не знает, что делать. Тот сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, при этом отметил, что мужчина был в крови.

На месте происшествия следователь обнаружил и изъял орудие преступления – нож. Злоумышленника задержали в квартире. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

- Подсудимый так и не признал вину в совершении преступления, говорил, что пока его не было дома, мужчину убил кто-то другой. Однако следователям удалось доказать его виновность, в том числе допросами свидетелей, проведенными очными ставками, а также результатами своевременно назначенных судебных экспертиз, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович

Суд приговорил мурманчанина к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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