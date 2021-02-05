В Апатитах разыскивают пропавшего несовершеннолетнего Александра Головина

Молодой человек ушел в неизвестном направлении и пропал, с родными до сих пор на связь не выходит. Фото: МВД

17-летний Александр Головин проживал в Апатитах в общежитии, и вот уже с 12 января о нем ничего не слышно. В тот день молодой человек ушел в неизвестном направлении и пропал, с родными до сих пор на связь не выходит.

- На вид 15-17 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка. На левой щеке - шрам. Был одет в темно-зеленую куртку, спортивные брюки, черные кроссовки, - сообщили приметы Александра в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. Сотрудники отдела МВД «Апатитский» просят всех, кто знает какую-либо информацию о пропавшем, позвонить по телефонам 8 (81555) 4-52-30, 8 (950) 898-91-89.

Напомним: В Мурманской области ищут 31-летнего жителя вахтового городка под Ковдором. Сергей Морозов пропал 31 января. Также полиция ищет без вести пропавшего 22-летнего жителя Кандалакши в красной шапке. Павел Большаков ушел из дома ночью 28 декабря 2020 года.

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