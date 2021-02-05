В Мурманске покажут драму «Счастье по умолчанию»

Драму "Счастье по умолчанию" снимали в Мурманской области. Фото: постер к фильму

В Мурманской области снимают много фильмов и сериалов. Какие-то увидеть сложно, ведь они любительские или сделаны для заграницы. Другие же выходят в прокат. Так, под Новый год северяне могли увидеть фильм "Обратная связь", над которым работали в Апатитах.

А теперь в Мурманске покажут психологическую драму "Счастье по умолчание", для которого декорациями тоже стал Кольский полуостров.

- По сюжету, отшельник, некогда потерявший свою семью, наконец получает шанс восстановить справедливость и наказать виновного. Фильм снимался почти три года в Мурманске и Мурманской области. Роли исполнили Виктор Баранов, Диана Бурдина, Диана Телегина, Яна Рублева, Полина Кузнецова, Никита Румянцев, Михаил Алексеенко и другие, - сообщили в Центре кинопроизводства Мурманской области.

Фильм покажут в мурманском кинотеатре "Мираж" 13 февраля в 18.00, только на показ надо записаться заранее.

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