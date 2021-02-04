Погода в Мурманске и области на 5 февраля 2021 года: снег и изморозь

5 февраля 2021 года в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Заполярье продолжается снегопад. С начала февраля в области выпала почти месячная норма осадков.

5 февраля 2021 года в Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пойдет снег, возможна изморозь. Ветер северо-восточный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -8-13 градусов, при прояснениях -18-23. Днем -5-10 градусов, при прояснениях -15-20. На дорогах гололедица.

- 4 и 6 февраля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия циклонической депрессии расположенной над Восточной Европой. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха -5-10 градусов, местами до -15. Ночью 4 и 5 февраля при прояснениях в отдельных районах -20-25, - рассказали в Мурманском гидрометцентре.

Синоптики также отметили, что прирост высоты снега с 1 по 3 февраля и ночь 4 февраля составил 14-27 сантиметров.

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