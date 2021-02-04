В Кировске на горнолыжном комплексе "Кукисвумчорр" объявили лавинную опасность

4 февраля в 16.00 в Кировске объявлена лавинная опасность в районе горы Кукисвумчорр. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Горнолыжный сезон в самом разгаре, но лавины, увы, никто не отменял. Обилие снега создало опасность для любителей активного зимнего отдыха.

4 февраля в 16.00 в Кировске объявлена лавинная опасность в районе горы Кукисвумчорр. Там возможен самопроизвольный сход снежных масс с выходом на трассу 4.2 горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр». Степень лавинной опасности характеризуется как "значительная" - 3 из 5 баллов.

- Для обеспечения личной безопасности запрещается нахождение людей в опасной зоне вблизи горнолыжного комплекса «Кукисвумчорр» и на трассе № 4.2, - сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Кировска.

В случае возникновения чрезвычайного происшествия, можно обратиться к спасателям по телефону: 8 (815-31) 5-88-95 (оперативный дежурный поисково-спасательного подразделения МЧС России). На уточняющие вопросы отвечает ЕДДС Кировска: 8 (815-31) 5-57-89.

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