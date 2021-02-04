В МФЦ Мурманска задержали 22-летнего местного жителя, который находился в розыске

Местного жителя доставили инициатору розыска. Фото: Управление Росгвардии по МО

Неудачный поход в МФЦ выдался на днях для 22-летнего мурманчанина. Зато для правоохранителей такое стечение обстоятельств было очень даже на руку.

Оперативному дежурному региональной Росгвардии поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в многофункциональном центре Ленинского округа Мурманска. Прибыв на место, сотрудники вневедомственной охраны выяснили причину нажатия кнопки «Тревога».

- Работники госучреждения пояснили, что к ним обратился молодой человек для переоформления паспорта, так как он потерял старый документ. Проверка документов мужчины по базам данных показала, что он находится в розыске за преступление, совершенное в конце января этого года, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Местного жителя, который подозревается в совершении кражи, доставили инициатору розыска для дальнейшего разбирательства.

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