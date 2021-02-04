Прощание с Сергеем Гронским состоится 9 февраля

На прошлой неделе его госпитализировали с коронавирусом, который победил... Фото: Людмила ШЕКА

3 февраля на 66-м году жизни остановилось сердце талантливого актера Мурманского областного театра, заслуженного артиста и поэта Сергея Гронского. На прошлой неделе его госпитализировали с коронавирусом, который победил...

Накануне смерти Сергея Владимировича в администрацию Мурманска поступило ходатайство о награждении его почетным знаком «За заслуги перед Мурманской областью». Но, увы, этот вопрос еще даже не успели рассмотреть, как болезнь забрала Гронского.

- Прощание с Сергеем Владимировичем Гронским состоится 9 февраля с 11.00 до 12.00 в зале прощаний Бюро спецобслуживания на улице Радищева, 29, - сообщили в драмтеатре.

Северянам напоминают, что даже в такие минуты скорби нельзя забывать о мерах предосторожности, введенных из-за коронавируса: о средствах индивидуальной защиты и социальной дистанции.

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