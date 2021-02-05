Сюжет о Кировске показали на телевидении Вьетнама

На ТВ показали прекрасные виды Хибин и катание на снегоходах. Фото: администрация Кировска

Слава о чудесных красотах Мурманской области разлетается по всему земному шару. Напомним: в январе наш регион посетили журналисты из Вьетнама, чтобы рассказать о достопримечательностях и природе Заполярья жителям своей страны. На государственном вьетнамском телевидении уже вышел сюжет о Кировске. В нем показали прекрасные виды Хибин и катание на снегоходах.

- Автора сюжета зовут Фан Ву Ньят Линь - корреспондент вьетнамского ТВ. По словам журналистки, красотам Кольского севера она посвятит несколько сюжетов. О городе горняков вьетнамскому читателю также расскажет самая авторитетная газета страны "Нянзан", которая выходит тиражом более 200 тысяч экземпляров на нескольких языках, - сообщили в администрации Кировска.

В прошлом месяце вьетнамцы успели побывать в "Снежной деревне", посетили ботанический сад и Таинственный лес. Кроме того, они заезжали в Мурманск. Так что жители азиатской страны еще увидят не один выпуск новостей о туризме в Заполярье.

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