Видеоблогер-миллионник посетила Мурманскую область: "Словно побывала в Антарктиде"

Девушка побывала в Териберке и покаталась на снегоходах. Фото: www.instagram.com/karinakasparyants

Мурманская область привлекает к себе все больше внимания со стороны путешественников. Так, наш регион посетила 24-летняя видеоблогер Карина Каспарянц. На YouTube-канале девушки насчитывается больше миллиона подписчиков.

За три дня Карина побывала в Териберке, покаталась на снегоходах и даже застала северное сияние, пусть даже небольшое. По ее словам, она получила огромное удовольствие от поездки в Заполярье.

- На первое место по впечатлениям выходит местность под названием «Териберка». Я словно побывала в Антарктиде, но при этом мне не пришлось отдавать большие деньги за это. Такие виды сумасшедшие, у меня просто нет слов! Второе место - катания на снегоходах. Я, муж, скорость и заснеженная природа. Слова излишни, просто рай для глаз! Катались по лесу и замерзшему озеру. Ну, и третье, конечно, же северное сияние! Мы его увидели, к сожалению, в очень маленьких масштабах... местные говорят, что не могут назвать это северным сиянием даже, но я все равно рада, - отметила блогер на личной странице в Instagram.

Девушка была рада провести отдых в Мурманской области и посоветовала всем ехать сюда за зимней сказкой.

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