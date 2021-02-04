В Мурманской области станцевали "Случайный вальс"

Этот флешмоб из года в год посвящают Победе в Сталинградской битве, которая случилась 78 лет. Фото: vk.com/murmanculture

В Мурманской области прошла уже ставшая традицией акция: на улицах заполярных городов станцевали "Случайный вальс". Этот флешмоб из года в год посвящают Победе в Сталинградской битве, которая случилась 78 лет.

На улицах вальсируют все, кто хочет, от волонтеров до случайных прохожих, от профессиональных танцоров до любителей.

В Мурманске танцевали участники коллективов ансамбль бального танца "ОниОна" и ансамбль танца "Сполохи" при Дворце культуры им. Кирова в Мурманске - ансамбля бального танца "Альянс" Дворца культуры "Строитель". Вместо паркета - площадь у морского вокзала и фойе железнодорожного вокзала.

- Память о великой Победе объединяет нас, как и музыка. Очень важно, что подобная инициатива исходит от молодежи, что они помнят и чтут подвиги предков, - сообщила руководитель Единого волонтерского центра Мурманской области Евгения Чибис.

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