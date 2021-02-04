17-летний житель Кировска хранил гашиш в общежити

В прошлом году парень купил через соцсети у дилера 0,27 грамма наркотика, в составе которого был синтетический гашиш. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

17-летний житель Кировска баловался травкой. Но не очень заботился о том, как после приема наркотика он выглядит в глазах других, что и подвело его под статью.

В прошлом году парень купил через соцсети у дилера 0,27 грамма наркотика, в составе которого был синтетический гашиш.

- Вещество подросток хранил в общежитии по месту учебы в городе Мурманске без цели сбыта для личного потребления. На странное поведение подростка в декабре 2020 года обратил внимание комендант общежития, который и сообщил о данном факте в правоохранительные органы. Наркотическое средство обнаружено полицейскими в комнате обвиняемого и изъято из незаконного оборота, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере). Свою вину парень признал.

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