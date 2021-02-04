В соцсетях появилось видео сильно полыхающих вагонов в Кандалакше

Горящие вагоны скоро будут потушены. Фото: скриншот видео

4 февраля жители Кандалакши выложили в паблике "Кандалакша вкурсе" видео с полыхающими ярким пламенем вагонами на Объездной дороге. Густой темный дым, объявший небо, поразил очевидцев. Возгорание действительно внушительное, поэтому северяне стали переживать, не пострадал ли кто, а также гадать, что стало причиной случившегося. Однако, как оказалось, пожар был запланированным.

- В Кандалакше идет плановая утилизация вагонов. Рядом расположен пункт сбора металла. Мероприятие не несет вреда жителям города, оно согласовано, - уточнили "КП" в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Так что волноваться не о чем, скоро огонь потушат.

Напомним: стали известны подробности пожара в жилом доме на проспекте Кольском в Мурманске. Пострадали два человека, одного госпитализировали в больницу.

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