В Мурманске задержали молодого человека, который вел себя неадекватно и гулял по дороге

Ранее парень совершил кражу, а потом залег на дно, надеясь, что его не поймают. Фотоо: Пресс-служба росгвардии

4 февраля в Мурманске задержали молодого человека, который находился в розыске. Можно сказать, что парень сам выдал себя.

Экипаж вневедомственной охраны областной Росгвардии находился на патрулировании. На улице Шмидта правоохранители заметили молодого человека, который вел себя странно: он шел по проезжей части и махал руками.

- Росгвардейцы поинтересовались у мужчины не нужна ли ему помощь, на что получили невнятный ответ. Юноша не мог объяснить, что он делает на проезжей части. Визуально осмотрев его, сотрудники вневедомственной охраны убедились, что мурманчанин не имеет травм и ему не нужна медицинская помощь. При проверке гражданина по базам данных было установлено, что он находится в розыске по подозрению в совершении преступления, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Ранее парень совершил кражу, а потом залег на дно, надеясь, что его не поймают. Правда, не смог побороть влечение к алкоголю или запрещенным веществам. Что из этого заставило выйти мурманчанина на дорогу, установит медэкспертиза.

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