За сутки 4 февраля 2021 года в Мурманской области зарегистрировали 154 новых заболевших коронавирусом

Всего в Мурманской области насчитывают уже 43788 заболевших, 41137 человек выздоровели, 1812 все еще находятся на лечение. Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области за 4 февраля 2021 года, за последние 24 часа в региона еще 154 человека заболели коронавирусом, пять человек не смогли победить болезнь (всего летальных случаев уже 839).

Всего в Мурманской области насчитывают уже 43788 заболевших, 41137 человек выздоровели, 1812 все еще находятся на лечение.

Новые случаи за сутки выявили в Мурманске (+79, всего 21689), в Североморске (+14, всего 4075), в Кандалакшском районе (+8, всего 2947), в Мончегорске (+14, всего 2857), в Оленегорске (+16, всего 2144), в Кольском районе (+23, всего 1592).

Напомним, В Мурманской области сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений. Оперативный штаб разрешил работать фудкортам, проводить мероприятия на улице и вернуть часть работников с удаленки.

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