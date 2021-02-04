На этой неделе оперативный штаб принял решение снять часть ковидных ограничений, так как эпидемиологическая обстановка в Мурманской области улучшилась. Фото: Артем КИЛЬКИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 февраля 2021 года составило 839 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки в регионе от новой коронавирусной инфекции умерли еще пять человек. При этом наш регион остается в числе субъектов РФ, где сохраняется высокий уровень выздоровления от коронавируса.

С марта 2020 года на Кольском полуострове коронавирусом заболели 43 788 человек, 154 случая зафиксировали за последние сутки. 1812 человека все еще проходят лечение, а вот 41137 уже вылечились.

На этой неделе оперативный штаб принял решение снять часть ковидных ограничений, так как эпидемиологическая обстановка в Мурманской области улучшилась. В частности, увеличили наполняемость залов в кинотеатрах и театрах, разрешили работать фудкортам, торговым островкам в торговых центрах и т.д.

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