Сильные снегопады сохранятся в Мурманске до конца недели

Метель наблюдается только на севере области. Фото: Олег ФИЛОНОК

Начало февраля в Мурманске выдалось по-настоящему снежным. За первые три дня в городе выпала практически месячная норма осадков! Похоже, что скоро улицы превратятся в лабиринты, сотканных из белых мух. Как отмечают синоптики, снежные заряды покидать нас не собираются. По крайней мере, до конца этой недели точно.

- Заполярная столица уже получила 17.6 миллиметра осадков (месячная норма февраля 21 миллиметр). Наиболее сильный снегопад ожидается 6 февраля, тогда же усилится северный ветер. За следующие пять дней ждем примерно столько же снега, от 15 до 30 мм осадков. К слову, метель наблюдается только на севере области, в центре и на юге снега почти нет, - сообщили в паблике "Погода в Мурманске".

Выпавшими белыми хлопьями теперь с особым упорством занимаются коммунальные службы. На дорогах областного центра работают 120 машин снегоуборочной техники.

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