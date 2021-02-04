В Мурманской области ищут тех, кому помог святой Феодорит Кольский

Как уточнил «КП», документального подтверждения чудес не требуется, северянам поверят на слово, ведь в вопросе веры нет места лжи перед Богом. Фото: Мурманская епархия

Феодорит Кольский - первый святой кольской земли, один из самых почитаемых у северян. Когда в 1996 году появилась Мурманская епархия, по благословением первого Архиерея Епархии епископа Мурманского и Мончегорского Симона в 2003 году именно Феодорит Кольский стал первым прославленным в лике преподобного.

Но святой может получить общецерковное прославление. Вопрос об этом будет рассмотрен на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. Перед этим нужно собрать важную информацию.

- Необходимы свидетельства об исцелениях и чудесных разрешениях в трудных жизненных обстоятельствах от преподобного, - рассказали в Мурманской епархии.

Как уточнил «КП», документального подтверждения чудес не требуется, северянам поверят на слово, ведь в вопросе веры нет места лжи перед Богом.

Рассказать свои истории можно по телефону 8(8152)25-53-38 или написать на электронную почту kanzelaria_mmk@mail.ru (Мурманская епархия) или info@severeparh.ru (Североморская епархия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске оказался самый высокий тариф на тепло в России. При этом в Мурманске оказались одни из самых не изношенных теплосетей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru