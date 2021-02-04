Ветераны войны и труда Мурманской области смогут отдохнуть на курортах Геленджика

Продолжительность оздоровления и лечения составляет 21 день. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начиная с марта, льготные категории северян из Мурманской области смогут бесплатно отдохнуть и поправить здоровье на черноморских курортах России. На это дело из областного бюджета выделили 80,9 миллиона рублей.

На отдых в Геленджик, Дивноморск, Кабардинку, Джанхот и другие уголки Краснодарского края отправят ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников фашизма, ветеранов труда и военной службы, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Всего - 1096 человек. Путевки действуют с 5 марта до 22 декабря 2021 года.

- Продолжительность оздоровления и лечения составляет 21 день. Проживание обеспечат в стационарных корпусах, расстояние от которых не менее километра от аэропорта, железной дороги, федеральной автотрассы. Обязательное трехдневное питание, наличие культурно-досуговых и спортивно-оздоровительных мероприятий, - говорится в документах госзакупки. - При санаторно-курортном лечении организуются и выполняются услуги по: диетологии, кардиологии, мануальной терапии, медицинскому массажу, неврологии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии.

Контракт заключен с Мурманской региональной общественной организацией «Оздоровление северян».

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