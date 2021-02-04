В Снежногорске вода почти не поступает в жилые дома, но их жители не бьют тревогу

Поставщик воды готов сделать перерасчет за воду для жителей домов на улицах Стеблина, 2 и Белякова, 25 в Снежногорске, там настолько слабый напор воды, что на 8-9 этаже вода практически отсутствует. Фото: Тимур ХАНОВ

Проблемы с холодной водой в Снежногорске, которые проявились 28 января, это не разовая акция, а системная проблема изношенности водопроводных сетей, давняя история военных поселков.

- 28 января произошла авария на водоводе к домам на улице Октябрьская №26 и №28 и детскому саду «Пингвиненок». Трубу чинили двое суток, - рассказывает директор УМПП «Жилкомхоз» Андрей Васильев, - но при подключении ее прорывало в другом месте. Пришлось устанавливать полностью новую трубу рядом. Подача воды была восстановлена в полном объеме на 100%.

Однако гарантирующий поставщик воды в Снежногорске ООО «Калган» не так оптимистичен. Проблемы с водой, по его мнению, в этом доме начались еще в понедельник, 25 января. Аварийные работы длились дольше, чем полагается нормативами (свыше четырех часов), поэтому перерасчет за воду будут делать за целых 4 дня.

- Мы точно понимаем, как сделать перерасчет тем жителям, у которых не установлены счетчики в квартирах. А вот перерасчет тем жителям, у которых есть квартирные приборы учета на холодную воду мы сейчас согласовываем с государственный жилищной инспекцией, - поясняет директор ООО «Калган» Виктор Матюк, – перерасчет сделаем всем жителям пострадавших домов автоматически. Заявлений писать не надо.

В целом по городу ситуация тоже не очень приятная. Поставщик воды готов сделать перерасчет за воду для жителей домов на улицах Стеблина, 2 и Белякова, 25 в Снежногорске, там настолько слабый напор воды, что на 8-9 этаже вода практически отсутствует. Дом обследовала комиссия, и «Жилкомхозу» предложили поднять давление в домах, но уже два месяца ситуация не меняется. В доме на улице Победы ,1 холодная вода не поступает даже на второй этаж, если в подвале открыть спускник. Виктор Матюк удивляется, как люди живут в таких условиях и почему не бьют тревогу.

- Там требуется замена трубопровода – он внутри зарос и не обеспечивает проходимости. Работы можно провести в любое время, и стоимость составляет около 50-60 тысяч рублей, заменить надо всего 20 метров трубы. Дом был обследован, акты составлены, ситуация не меняется в течение полугода, - сетует директор ООО «Калган». - Всем жителям этих проблемных домов (Стеблина,2, Белякова,5 и Победы,11) мы предлагаем написать нам заявление и мы сделаем перерасчет за некачественно оказанную услугу, вне зависимости от того, есть прибор учета в квартире или нет.

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