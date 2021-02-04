Актера Сергея Гронского не успели наградить почетным знаком "За заслуги перед Мурманской областью"

О дате и месте прощания с Сергеем Гронским станет известно позже. Фото: Людмила ШЕКА

3 февраля ушел из жизни актер Мурманского областного драматического театра, заслуженный артист РФ Сергей Гронский. Накануне его госпитализировали в больницу с коронавирусом.

Когда Сергей Владимирович уже проходил лечение, «драма» обратилась к администрации Мурманска с ходатайством о награждении актера почетным знаком «За заслуги перед Мурманской областью». Но ковид забрал этого удивительного человека до того, как этот вопрос успели решить.

- Сергей Владимирович был талантливым во всем: талантливым актером, поэтом, Дедом Морозом, надежным другом и просто хорошим человеком. Город-герой потерял свой голос. Голос, знакомый каждому мурманчанину. Мы никогда не забудем его комментарии самых торжественных городских событий. Для многих из нас это личная потеря. Искренние соболезнования его родным и близким. Светлая память! - выразил слова скорби глава Мурманска Андрей Сысоев.

О дате и месте прощания с Сергеем Гронским станет известно позже.

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