Для ветропарка "Кольская ВЭС" доставили 122-тонный трансформатор

Кольская ветроэлектростанция под Териберкой станет самой крупной за Полярным кругом России. Фото: Корпорация развития Мурманской области

Под Мурманском продолжается сооружение ветропарка "Кольская ВЭС". Чтобы доставить сюда 122-тонный трансформатор для будущей основной подстанции, который в длину был более 7 метров, провели спецоперацию: его везли сначала по железной дороге, а потом над мостом через реку Канентъявр сделали сборно-разборный перекидной мост высокой несущей способности.

- Кольская ВЭС – самый северный в мире ветропарк, дающий Заполярью дополнительную, «зеленую» энергию. Использование естественных неисчерпаемых источников – это современный и перспективный подход к энергетике. Надо отметить, что параллельно реализуется проект строительства второй цепи Кольско-Карельского транзита. Все это в перспективе даст Мурманской области повышение надежности энергосистемы, а также дополнительные поступления в бюджет региона, - прокомментировал работы вице-губернатор Юрий Сердечкин.

Сейчас на территории ветропарка обустраивают фундаменты и внутриплощадочные дороги, возводятся ЛЭП, которые соединят ветропарк с Единой энергосистемой России. "Кольская ВЭС" сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч чистой электроэнергии в год. На площадке в 257 гектаров разместят 57 турбинам. Как уточнили в правительстве Мурманской области, окончание строительства запланировано на конец 2021 года. Кольская ветроэлектростанция под Териберкой станет самой крупной за Полярным кругом России.

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