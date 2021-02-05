Стало известно, в каком месяце в Мурманской области в 2020 году чаще всего рождались дети

Средний возраст рожениц – 30-35 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

2020 год, помимо кучи проблем, даровал и хорошее - счастливых родителей стало больше. Так, с января по декабрь в Мурманской области появились на свет 6124 малыша. О том, когда чаще всего рождались дети, рассказали в Мурманском региональном отделении фонда социального страхования.

- Численный перевес на стороне сильного пола: 3175 мальчиков против 2949 девочек. Двойни родились у 160 семей. Основные параметры маленьких северян в среднем составляют: рост 51,79 сантиметра, вес 3,40 килограмма. Возраст рожениц – 30 - 35 лет. Самым «урожайным» месяцем был август, среди дней недели лидирует среда, - сообщили в фонде.

В 2020 году на оплату услуг беременным женщинам и новорожденным было направлено 61,5 миллиона рублей, из них 18,1 миллиона - женским консультациям, 35,8 миллиона - родильным домам и 7,6 миллиона - детским поликлиникам.

Напомним: в Мурманской области с 1 января 2021 года при рождении ребенка выдается подарочный набор.

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