Погода в Мурманске и области на 4 февраля 2021 года: сильный снег, ветер и метель

4 февраля 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Заполярье продолжает заваливать снегом, и в ближайшее время это вряд ли изменится. Что же ожидать северянам от нового дня?
4 февраля 2021 года в Мурманской области будет облачно с прояснениями. Продолжится снег, ночью местами сильный. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Ожидается метель. Температура воздуха ночью -10-15 градусов, при прояснениях -20-25. Днем -5-10, местами до -18. На дорогах гололедица.
- 4 и 6 февраля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия циклонической депрессии расположенной над Восточной Европой. По Мурманской области ожидается временами снег, местами порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха -5-10 градусов, местами до -15. Ночью 4 и 5 февраля при прояснениях в отдельных районах -20-25, - рассказали в Мурманском гидрометцентр.
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