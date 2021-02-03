Марии Федоровой из Африканды разрешили уехать в Россию из Чехии лечить острый лейкоз

Чтобы закрыть долг перед больницей, надо до 8 февраля собрать почти 3 миллиона рублей. Фото: Личный архив

«Комсомольская правда»-Мурманск» уже рассказывала историю Марии Федоровой из Африканды.

В ноябре 25-летняя девушка, уехавшая на учебу в Чехию, вдруг почувствовала себя плохо. Она прошла обследование и узнала о страшном диагнозе - острый лейкоз или рак крови. Прошло уже почти три месяца, за это время Мария прошла два курса химиотерапии, переболела коронавирусом. Лечение дало результат, но у северянки осталось еще более 20% раковых клеток.

Недавно Мария снова сдала анализы, и биопсия показала, что состояние ее здоровья позволяет уехать из Чехии и пройти лечение в России. Но приступить к нему надо не позднее чем через две недели. И на пути к возвращению домой есть препятствие.

- Машу принимают на лечение в Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна. На руках у мамы талон на плановую госпитализацию. 8 февраля Маша должна уже быть госпитализирована. Но Мария не сможет покинуть Чехию, пока не погасит долг перед больницей, - сообщили в группе поддержки Марии Федоровой в "ВКонтакте".

Чтобы закрыть долг перед больницей, надо до 8 февраля собрать почти 3 миллиона рублей. Деньги поступают как на российский счет, так и на чешский. На первом сейчас около 100 тысяч рублей, на втором - почти 700.

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