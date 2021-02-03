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Коронавирус Covid-19

В Мурманской области для промышленных предприятий организуют коллективную вакцинацию от коронавируса

Работникам, желающим привиться от коронавируса, надо подать заявку работодателю
Вера СЛОНСКАЯ
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Для недопущения возникновения очагов заболеваний коронавирусом на промышленных предприятиях и их дальнейшей остановки, в Мурманской области будет организована коллективная вакцинация трудовых коллективов.

Для недопущения возникновения очагов заболеваний коронавирусом на промышленных предприятиях и их дальнейшей остановки, в Мурманской области будет организована коллективная вакцинация трудовых коллективов.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Две недели назад в Мурманской области началась вакцинация от коронавируса. От COVID-19 привили уже свыше шести тысяч северян, и это число все растет.

Для недопущения возникновения очагов заболеваний коронавирусом на промышленных предприятиях и их дальнейшей остановки, в Мурманской области будет организована коллективная вакцинация трудовых коллективов. Такое решение озвучила 2 февраля на оперативном штабе главный санитарный врач региона Лена Лукичева.

- Желающие привиться смогут подать заявку на прививку работодателю. Вакцинация для них будет организована по спискам в прививочных пунктах на базе медучреждений, - сообщают в оперативном штабе при правительстве Мурманской области.

В настоящее время в области очагов на предприятиях нет. Все отдельные случаи заболевания отрабатываются на месте, работники в таких случаях на рабочее место не выпускаются.

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