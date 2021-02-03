В Мурманской области растет количество заболевших ОРВИ

Люди стали чаще обращаться в медучреждения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Мурманской области сейчас поутих, зато обычная простуда тут как тут. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, количество северян, подхвативших ОРВИ, растет.

- В Мурманской области по данным мониторинга с 25 по 31 января уровень заболеваемости ОРВИ характеризуется как подъем, характерный для данного времени года. Отмечается рост количества обращений пациентов в медицинские организации Заполярья, - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным вирусологического мониторинга на территории кольского края циркуляция вирусов гриппа сейчас не регистрируется. Результаты исследования биологического материала от заболевших свидетельствуют о циркуляции вирусов не гриппозной природы.

Напомним: в Мурманской области сняли часть введенных из-за коронавируса ограничений. Оперативный штаб разрешил работать фудкортам, проводить мероприятия на улице и вернуть часть работников с удаленки.

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