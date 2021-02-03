В Мурманске за сутки выпало 13 сантиметров снега

Этот снегопад в Мурманске нельзя назвать рекордным. Фото: Антон ЗАБИРОВ

2 февраля на Кольский полуостров, как и предвосхищали синоптики, пришел сильный снегопад.

Для северян - радость, ведь в городах пришла зимняя сказка. Для коммунальных служб - испытание, на улицы была брошена дополнительная техника для уборки.

- Ночью Мурманск отметил еще 3 мм снега. В сумме со 2 февраля получили 7 мм осадков за сутки. Но так как снег очень пушистый, а ветра почти нет, стандартная прибавка к снежному покрову по формуле 1 мм осадков =1 сантиметр снежного покрова не совсем работает. Высота снежного покрова на метеостанции за сутки выросла с 33 до 46 см, т.е. на 13 сантиметров. Туманный, Полярный и Ура-Губа получили по 2 мм за ночь, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Этот снегопад в Мурманске нельзя назвать рекордным. Как отметили в региональном гидрометцентре, такие осадки - во благо. Начало зимы было теплым и малоснежным, и если бы такая тенденция сохранилась, то водохранилища весной оказались бы пусты. А это сказалось бы на работе промышленных предприятий, работающих за счет гидроэнергии.

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