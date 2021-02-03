Пьяный житель Мурманска зашел в чужую квартиру и напугал 84-летнюю бабушку

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Входные двери всегда стоит закрывать на ключ, иначе непрошенные гости в любой момент могут появиться на пороге. Так, 29 октября прошлого года 37-летний мурманчанин, выпивал в подъезде дома на улице Достоевского и заметил, что дверь одной из квартир не заперта. Мужчина подумал, что будет хорошей идеей зайти внутрь.

- Дома находилась 84-летняя женщина, которая испугалась незнакомца. Комната пожилой северянки была оборудована камерой видеонаблюдения, которую установил сын пенсионерки для наблюдения за пожилой матерью. Заметив постороннего в квартире, тот вызвал сотрудников правоохранительных органов, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ "Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица". Мужчина свою вину признал, теперь его ждет суд. Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей либо обязательные работы либо арест на срок до трех месяцев.

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