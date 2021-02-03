Без родителей и фотографа: в Мурманской области сохраняются ограничения по работе загсов

Сейчас церемония бракосочетания проходит без присутствия в загсе гостей, свидетелей и даже без родителей жениха и невесты. Фото: Иван МАКЕЕВ

2 февраля в Мурманской области сняли часть ковидных ограничений. Так, подросткам можно ходить в торговые центры без взрослых, разрешена работа фудкортов, наполняемость залов в театрах и кинотеатрах увеличили до 75%.

А вот ограничения по работе загсов сохранились. Как сообщили "КП" в загсе Мурманска, документ о новых правилах работы в ковидных условиях действовал до 31 января. 2 февраля его не отменили, и когда снимут ограничения, пока не известно.

Сейчас церемония бракосочетания проходит без присутствия в загсе гостей, свидетелей и даже без родителей жениха и невесты. В зал не пустят и фотографа и с видеоператором. Таким образом, на церемонии можно присутствовать только работнику загса и самим молодоженам.

На подачу заявления на бракосочетание надо записываться заранее по телефону, чтобы избежать очередей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманской областью сильно заинтересовались туроператоры из Индии. Местным путешественникам уже не терпится попасть в Заполярье (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru